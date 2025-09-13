Единый день голосования
13 сентября, 05:40

Два российских аэропорта закрыли из-за атаки БПЛА

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Самары и Саратова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В аэропортах Самары и Саратова временно ввели ограничения на вылеты и приём гражданских самолётов. А в воздушной гавани Волгограда режим «Ковёр» отменён, информирует Росавиация.

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщила служба.

Ограничения, введённые в аэропорту Волгограда ради обеспечения безопасности полётов, были сняты утром. За время действия плана «Ковёр» на запасной аэродром ушёл один самолёт.

Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года
Напомним, за ночь с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) России перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Для обеспечения безопасности самолётов сейчас закрытым остаётся аэропорт Ярославля.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Самарская область
  • Саратовская область
