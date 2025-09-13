Разрешение на выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет может обернуться большими неприятностями для Польши. Как пишет газета Rzeczpospolita, после принятия закона в республику устремился огромный поток молодых беженцев с Незалежной.

«Согласно последним данным с границы, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны. Уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу», — бьют тревогу журналисты.

Оказалось, что только за первую неделю после снятия запрета в республику въехали 10,6 тысячи украинцев в возрасте от 18 до 22 лет. Польские политологи считают, что решение Владимира Зеленского связано с тем, что граждане этого возраста являются его электоральной базой, благодаря которой он фактически победил на выборах президента 2019 года.

«Он хочет повторить это ещё раз», – объяснил эксперт Центра восточноевропейских исследований Кшиштоф Нечипор.