Покойник без имени: Раскрыты трагическая судьба и жуткая смерть звезды фильма «Подранки»

Советский актёр Алексей Черствов, который блистательно сыграл роль Алёши Бартенева в фильме «Подранки» Николая Губенко, упокоен в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».

На момент съёмок картины мальчику не было и 14 лет. Однако, по мнению кинокритиков, он сумел войти в роль не хуже именитых актёров. И всё же карьера начинающей звезды быстро оборвалась, а оправиться от ударов судьбы Черствов уже не смог. В 16 лет юный актёр попал на скамью подсудимых, его обвинили в изнасиловании и грабеже. По данным следствия, подросток пришёл в гости, где была пьяная компания, всё закончилось приставаниями к одной из девушек и насилием, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

Многие сомневались в правдивости выводов следствия, но знавший актёра режиссёр Губенко позже признался, что ещё на съёмках картины «Подранки» замечал за мальчиком проявления жестокости, а на вопрос о своём будущем, Черствов как-то вообще заявил съёмочной группе, что хочет стать нацистом, ведь у них «красивая форма».

Черствов отсидел восемь лет. После чего он так и не смог найти себя в жизни: работал разнорабочим, занимался ремонтом квартир и учился на автомеханика. У мужчины родился сын, но совместная жизнь у него с возлюбленной не сложилась. В 2011 году на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом с табличкой с номером 20789 похоронили мужчину — «местного алкаша», найденного с пробитой головой на улице. Только через несколько лет стало известно, что это тот самый актёр из «Подранков». Восстановить историю помог дальний родственник Черствова.