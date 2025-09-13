Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 08:28

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Московская биржа утром 13 сентября приостановила торги на фондовом рынке. Об этом площадка объявила в 10:12 мск.

«Возобновление торгов на фондовом рынке с 11:40 мск 13.09.2025. Система торгов доступна для снятия заявок», — сообщила Мосбиржа.

Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа
Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

Ранее солидный рост индекса Мосбиржи был зафиксирован 7 августа — после заявлений об исторической встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда показатель превысил 2900 пунктов.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мосбиржа
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar