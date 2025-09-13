Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan
Московская биржа утром 13 сентября приостановила торги на фондовом рынке. Об этом площадка объявила в 10:12 мск.
«Возобновление торгов на фондовом рынке с 11:40 мск 13.09.2025. Система торгов доступна для снятия заявок», — сообщила Мосбиржа.
Ранее солидный рост индекса Мосбиржи был зафиксирован 7 августа — после заявлений об исторической встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда показатель превысил 2900 пунктов.