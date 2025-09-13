Аргентина положила конец «родильному туризму» для россиянок

Аргентина пересмотрела свою миграционную политику, отменив возможность получения гражданства сразу после рождения ребёнка. Планировалось, что безвизовый режим будет создан для стимулирования культурного и туристического обмена, а не для того, чтобы «в страну приезжали россиянки, которые прячут животы на границе». О прекращении «родильного туризма» в интервью РБК заявила посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Теперь для получения аргентинского гражданства путём натурализации иностранцу старше 18 лет необходимо подтвердить законное и постоянное проживание в стране в течение двух лет до подачи заявления.

«То есть он не может покинуть Аргентину в течение этих двух лет», — пояснил посол.

По статистике, в период с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыло более 23 тысяч россиян. Виейра отметил, что «подавляющее большинство» приезжали исключительно ради получения паспорта, но многие в итоге остались жить в стране. По словам посла, власти ужесточили миграционную политику из-за злоупотреблений системой государственного образования и общественного здравоохранения со стороны граждан, прибывающих из других стран, «независимо от национальности».

«Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг», — объяснил глава дипмиссии.

Аргентина считалась одной из самых простых стран с точки зрения миграционных процедур. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, а претендовать на гражданство можно через два года проживания. Родители же ребёнка, родившегося в Аргентине, имели право на упрощённую процедуру получения паспорта, не дожидаясь двух лет. Документ предоставляет возможность безвизовых поездок в 170 стран, включая страны ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию, а также, как правило, позволяет получить туристическую визу в США сроком на десять лет.