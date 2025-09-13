Единый день голосования
13 сентября, 10:00

В ЛНР умер мужчина, закрывший жену от атаки украинского беспилотника

Обложка © Life.ru

В Луганской Народной Республике скончался предприниматель Андрей Лагерь, получивший тяжёлые ранения при атаке украинского беспилотника. Он закрыл собой свою супругу и получил тяжёлые ранения, сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

«Спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель — Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьёзные», написал он.

Глава округа отметил, что погибший был удостоен почётного знака «От благодарного народа ЛНР» за свой героический поступок. Инцидент произошёл 8 сентября в Попасной, когда беспилотник ВСУ атаковал автолавку.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в хуторе Леоновка погиб один человек. Мужчина скончался в реанимации после полученных тяжёлых ранений, несмотря на все усилия врачей. Второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями груди, лица и рук, его состояние оценивается как средней тяжести.

