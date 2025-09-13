В ЛНР умер мужчина, закрывший жену от атаки украинского беспилотника
Обложка © Life.ru
В Луганской Народной Республике скончался предприниматель Андрей Лагерь, получивший тяжёлые ранения при атаке украинского беспилотника. Он закрыл собой свою супругу и получил тяжёлые ранения, сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.
«Спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель — Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьёзные», — написал он.
Глава округа отметил, что погибший был удостоен почётного знака «От благодарного народа ЛНР» за свой героический поступок. Инцидент произошёл 8 сентября в Попасной, когда беспилотник ВСУ атаковал автолавку.
Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в хуторе Леоновка погиб один человек. Мужчина скончался в реанимации после полученных тяжёлых ранений, несмотря на все усилия врачей. Второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями груди, лица и рук, его состояние оценивается как средней тяжести.