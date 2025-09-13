В ЛНР умер мужчина, закрывший жену от атаки украинского беспилотника

В Луганской Народной Республике скончался предприниматель Андрей Лагерь, получивший тяжёлые ранения при атаке украинского беспилотника. Он закрыл собой свою супругу и получил тяжёлые ранения, сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

«Спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель — Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьёзные», — написал он.

Глава округа отметил, что погибший был удостоен почётного знака «От благодарного народа ЛНР» за свой героический поступок. Инцидент произошёл 8 сентября в Попасной, когда беспилотник ВСУ атаковал автолавку.