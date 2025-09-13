Мирошник поставил точку в вопросе границ Украины

Выход Украины к границам 1991 года является абсолютно невозможным. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат обвинил киевские власти в намеренном искажении слов президента России Владимира Путина и других российских политиков с целью создать нарратив о желании Москвы уничтожить украинское государство. По его мнению, полностью уничтожив экономику страны, власти Украины подменяют цели специальной военной операции и навязывают населению искаженный образ победы.

«А сейчас логично пришли к тому, что Зеленский говорит: «Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили», — приводит его слова ТАСС.