Мирошник поставил точку в вопросе границ Украины
Посол Мирошник назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
Выход Украины к границам 1991 года является абсолютно невозможным. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат обвинил киевские власти в намеренном искажении слов президента России Владимира Путина и других российских политиков с целью создать нарратив о желании Москвы уничтожить украинское государство. По его мнению, полностью уничтожив экономику страны, власти Украины подменяют цели специальной военной операции и навязывают населению искаженный образ победы.
«А сейчас логично пришли к тому, что Зеленский говорит: «Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили», — приводит его слова ТАСС.
Ранее американский обозреватель Стив Гилл обратил внимание на то, что Владимир Зеленский специально выдвигает невыполнимые требования для завершения конфликта, чтобы максимально затормозить процесс урегулирования. Как полагает ведущий, хотя киевские власти и пытаются представить дело так, будто они одолевают российскую армию, фактическая ситуация на передовой является противоположной.