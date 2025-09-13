Объявлены дата и место похорон тяжелоатлета-олимпийца Чемеркина
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Андрея Чемеркина похоронят 14 сентября, отпевание состоится в станице Новотроицкой Ставропольского края, на его малой родине. Об этом рассказал личный тренер штангиста Владимир Книга.
«Отпевание пройдёт в станице Новотроицкой в воскресенье, в 12 часов дня. Соответственно через час после будут похороны», — уточнил он в беседе с TAСС.
Напомним, 12 сентября скончался олимпийский чемпион и рекордсмен мира в своём виде спорта Андрей Чемеркин. Ему было 53 года. Чемеркин получил золотую медаль на Олимпиаде в Атланте в супертяжёлом весе, а также стал третьим на пьедестале в Сиднее. Всего на счету россиянина четыре золота, серебро и две бронзы на мировых соревнованиях. В 2004 году спортсмен завершил карьеру.