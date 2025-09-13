«Настоящий современный мужчина!» Зумеры отказались от служебных романов

« — Ничего не скажешь, вы настоящий современный мужчина! — Какое вы право имеете меня так оскорблять?!» — легендарный диалог из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» знает каждый любитель шедевров советского кино. Но там речь шла о 80-х, нынешние же современные люди не одобряют служебных романов. Исследование общественного мнения показало, что наиболее решительно против флирта на рабочем месте выступает молодёжь, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, две трети опрошенных до 35 лет заявили, что приходят на работу зарабатывать деньги и строить карьеру, а не для служебных романов. В то же время среди людей постарше, в возрастной категории 40–50 лет, отношение гораздо более лояльное — половина из них поддерживает идею оживить рабочий день лёгким флиртом.

К слову, флирт способствует выбросу дофамина, известного как гормон удовольствия. Речь идёт скорее не о самом удовольствии, а о его предвкушении, которое оказывает благотворное влияние на организм, активизируя его в ожидании радостных событий. Для большинства людей, вне зависимости от пола, возраста, профессии или семейного статуса, приятно быть привлекательным в глазах окружающих. Поэтому сотрудник, флиртующий с коллегой, чувствует себя здоровее и продуктивнее.

По мнению психиатров, склонность к флирту чаще проявляют люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта обоих полов. Такие люди способны оценить тонкости процесса: магию взглядов и намёков, полуулыбок и едва заметных прикосновений, ощущение невидимой связи и знакомые «бабочки в животе». Всё это возвращает ощущение юности и дарит эмоциональный заряд, сравнимый с первым школьным флиртом.

Однако специалисты предупреждают, что эмоциональную подпитку флиртом можно получать только от равных по эмоциональному и интеллектуальному уровню партнёров. В противном случае коллеги могут неправильно понять ваши намерения, посчитать их навязчивыми и подать жалобу с обвинением в харассменте.