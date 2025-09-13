Воздушная тревога объявлена в Киеве и трёх областях Украины

В столице Украины и нескольких приграничных областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно официальным данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В столице сирены зазвучали в 13:51 по московскому времени, тогда как в Сумской и Черниговской областях сигнал поступил ранее, в начале часа.