Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 12:36

Воздушная тревога объявлена в Киеве и трёх областях Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В столице Украины и нескольких приграничных областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно официальным данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В столице сирены зазвучали в 13:51 по московскому времени, тогда как в Сумской и Черниговской областях сигнал поступил ранее, в начале часа.

На всей территории Украины взревели сирены воздушной тревоги
На всей территории Украины взревели сирены воздушной тревоги

Ранее стало известно, что над Киевом раздаются звуки интенсивной работы ПВО, сопровождаемые взрывами. Воздушная тревога была объявлена в столице в связи с угрозой атаки беспилотников. Одновременно поступали сообщения о не менее чем семи ударах дронов по Запорожью, где в результате атак возникли пожары.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar