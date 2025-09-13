Воздушная тревога объявлена в Киеве и трёх областях Украины
В столице Украины и нескольких приграничных областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.
Согласно официальным данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В столице сирены зазвучали в 13:51 по московскому времени, тогда как в Сумской и Черниговской областях сигнал поступил ранее, в начале часа.
Ранее стало известно, что над Киевом раздаются звуки интенсивной работы ПВО, сопровождаемые взрывами. Воздушная тревога была объявлена в столице в связи с угрозой атаки беспилотников. Одновременно поступали сообщения о не менее чем семи ударах дронов по Запорожью, где в результате атак возникли пожары.