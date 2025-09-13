Единый день голосования
13 сентября, 13:12

Информатор WADA Родченков заявил, что одиночество подорвало его психику

Обложка © ТАСС / imago sportfotodienst

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что одиночество серьёзно повлияло на его психическое состояние. Соответствующее заявление содержится в его книге «Допинг. Запрещённые страницы», отрывок из которой приводит издание Sport24.

«Моё определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — подчеркнул Родченков.

Он добавил, что изоляция вызвала у него глубокую тоску и подавленность, а ориентироваться во времени ему удавалось лишь благодаря ведению дневника. В своей книге Родченков подробно описал, как отсутствие социальных контактов и вынужденное уединение негативно отразились на его психологическом состоянии, лишив его возможности делиться даже простыми бытовыми моментами.

Ранее Life.ru писал об увеличении случаев диагностирования психических расстройств среди детей из-за чрезмерной учебной нагрузки в школах. Постоянное психологическое напряжение из-за боязни не усвоить учебный материал приводит к истощению детского организма. Регулярное общение между родителями и детьми выполняет функцию естественной профилактики подобных нарушений.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Григорий Родченков
  • Общество
