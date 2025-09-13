Суд оставил в силе второе пожизненное заключение для серийного убийцы Писчикова

Суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор серийному убийце Денису Писчикову, известному как «уральский Раскольников». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Адвокаты просили не назначать их подзащитному второй пожизненный срок. Юристы говорили, что он раскаялся, помог следствию и сам во всём признался. Но суд с этим не согласился. Там заявили, что преступления слишком серьёзные, а поскольку Писчиков уже отбывает пожизненный срок, смягчать наказание нет возможности.