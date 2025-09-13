Суд оставил в силе второе пожизненное заключение для серийного убийцы Писчикова
Серийный убийца Денис Писчиков. Фото © YouTube / Long Chik
Суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор серийному убийце Денису Писчикову, известному как «уральский Раскольников». Об этом сообщает газета «Взгляд».
Адвокаты просили не назначать их подзащитному второй пожизненный срок. Юристы говорили, что он раскаялся, помог следствию и сам во всём признался. Но суд с этим не согласился. Там заявили, что преступления слишком серьёзные, а поскольку Писчиков уже отбывает пожизненный срок, смягчать наказание нет возможности.
Денис Писчиков родом из Свердловской области. В 2004 году его осудили на пожизненное заключение за убийства 14 пожилых людей. Преступления он совершил в 2002-2003 годах в Московской и Владимирской областях. Спустя 20 лет в тюрьме он признался ещё в убийствах. Он отбывает срок в ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске.