Российский борец одержал победу над украинцем на чемпионате мира
Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей
Российский борец вольного стиля Сайын Казырык одержал победу над украинским спортсменом Алексеем Борутой в первом раунде чемпионата мира в Загребе. Действующий чемпион России в весовой категории до 70 кг выиграл схватку со счетом 8:2, уверенно переиграв оппонента.
Однако уже в следующем поединке 1/8 финала Казырык уступил со счетом 2:4 представителю Венгрии Исмаилу Мусукаеву, чемпиону мира 2023 года. Поскольку Мусукаев в дальнейшем не смог пройти в полуфинал, у российского спортсмена не осталось шансов побороться за бронзовую медаль через утешительный раунд. Чемпионат мира проходит в Загребе с 13 по 21 сентября.
