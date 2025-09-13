Российский борец одержал победу над украинцем на чемпионате мира

Российский борец вольного стиля Сайын Казырык одержал победу над украинским спортсменом Алексеем Борутой в первом раунде чемпионата мира в Загребе. Действующий чемпион России в весовой категории до 70 кг выиграл схватку со счетом 8:2, уверенно переиграв оппонента.

Однако уже в следующем поединке 1/8 финала Казырык уступил со счетом 2:4 представителю Венгрии Исмаилу Мусукаеву, чемпиону мира 2023 года. Поскольку Мусукаев в дальнейшем не смог пройти в полуфинал, у российского спортсмена не осталось шансов побороться за бронзовую медаль через утешительный раунд. Чемпионат мира проходит в Загребе с 13 по 21 сентября.