13 сентября, 13:30

Российский борец одержал победу над украинцем на чемпионате мира

Российский борец Казырык победил украинца Боруту на чемпионате мира в Загребе

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Российский борец вольного стиля Сайын Казырык одержал победу над украинским спортсменом Алексеем Борутой в первом раунде чемпионата мира в Загребе. Действующий чемпион России в весовой категории до 70 кг выиграл схватку со счетом 8:2, уверенно переиграв оппонента.

Однако уже в следующем поединке 1/8 финала Казырык уступил со счетом 2:4 представителю Венгрии Исмаилу Мусукаеву, чемпиону мира 2023 года. Поскольку Мусукаев в дальнейшем не смог пройти в полуфинал, у российского спортсмена не осталось шансов побороться за бронзовую медаль через утешительный раунд. Чемпионат мира проходит в Загребе с 13 по 21 сентября.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США, одержав победу над представителем Гонконга Чаком Коулмэном Воном в пятисетовом матче. Несмотря на проигранный первый сет (2:6), россиянин сумел взять второй и третий геймы (6:4, 6:3), после чего соперник сравнял счёт в четвертом сете (4:6). В решающей партии Рублёв оказался сильнее (6:3), обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

Анастасия Никонорова
