Региональные общественные палаты наблюдают за ходом голосования в Москве

Представители общественных палат из разных регионов страны высоко оценили организацию голосования на экстерриториальных участках в Москве. Об этом шла речь на онлайн-встрече, которую провели в столичном Общественном информационном центре.

Участники мероприятия обсудили промежуточные данные о явке и процессе наблюдения за выборами глав субъектов, которые проходят на 14 столичных участках. Эти площадки, открытые для жителей 19 регионов, подавших заявление на «Госуслугах», работают с пятницы по воскресенье.

«Для нашего региона ново как электронное голосование, так и голосование на экстерриториальных участках, поэтому опыт, который мы, как общественный институт наблюдения, получим в этой избирательной кампании благодаря Москве, уникален и очень ценен. Восхищения достоин уровень внедрения в избирательный процесс новых технологий в столице», — сказал во время видеоконференции председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам развития гражданского общества, информационной политики, общественного контроля, общественного наблюдения и взаимодействию с общественными организациями Алексей Облизов.

Он отметил, что голосовать с помощью электронных терминалов очень просто, а это особенно важно для тех, кто в Москву приехал по делам и хочет всё сделать быстро. По его словам, система видеонаблюдения даёт возможность эффективно контролировать процесс голосования граждан, находящихся за тысячи километров от своего дома.

Со своей стороны, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв отметил, что столичный опыт полезен для коллег из других субъектов Федерации. Он добавил, что создание экстерриториальных участков поможет вывести общественный контроль на общероссийский уровень, а столичной палате — перенять лучшие федеральные практики.