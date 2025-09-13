Молоканова завоевала титул чемпионки в женском финале Кубка России по гольфу

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по гольфу, где победителем в женском зачёте стала Алиса Молоканова из Московской области. Девушка смогла уверенно завоевать главный трофей, сообщают представители Федерации гольфа.

«Спортсмены сборной команды Московской области показали блестящие результаты. Алиса Молоканова — уверенно обыграла соперницу со счётом 3:2 на 16-й лунке и стала обладательницей Кубка России 2025 среди женщин», — говорится в сообщении.

Турнир, проходивший с 8 по 12 сентября на поле гольф-клуба «Петергоф», собрал сильнейших гольфистов страны и стал одним из ключевых событий национального сезона. Главной неожиданностью турнира стала победа Алисы Молокановой.

По словам первого вице-президента Федерации гольфа Московской области Алексея Жарича, этот выигрыш ещё раз подтверждает статус Алисы как олимпийской надежды российского гольфа, и заверил, что Федерация приложит все усилия для дальнейшего развития её таланта и обеспечения возможности выступать на лучших полях мира.

Алексей Жарич. Фото © Telegram / Федерация гольфа Московской области

В мужском турнире бронзовую медаль завоевал Матвей Кармолин, также представляющий сборную Московской области. В матче за третье место он одержал победу на дополнительной лунке с результатом 1UP.