Собянин сообщил об отмене салюта в Москве на День города
Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил отмену традиционного праздничного салюта в рамках празднования Дня города. При этом остальные запланированные активности — концерты, фестивали, спортивные соревнования и мастер-классы — состоятся в полном объёме.
«Нет, не будет», — ответил Собянин на вопрос журналистов, будет ли салют на День города.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления жителям столицы в связи с празднованием Дня города Москвы, который отмечается 13 и 14 сентября. В ходе поздравления москвичей с 878-летием столицы он охарактеризовал столицу как один из величайших мегаполисов мира. Президент подчеркнул, что его слова обращены не только к жителям города, но и ко всем, кто испытывает искреннюю любовь к российской столице.