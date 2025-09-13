Собянин сообщил об отмене салюта в Москве на День города

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления жителям столицы в связи с празднованием Дня города Москвы, который отмечается 13 и 14 сентября. В ходе поздравления москвичей с 878-летием столицы он охарактеризовал столицу как один из величайших мегаполисов мира. Президент подчеркнул, что его слова обращены не только к жителям города, но и ко всем, кто испытывает искреннюю любовь к российской столице.