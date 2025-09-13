Единый день голосования
13 сентября, 14:06

Собянин сообщил об отмене салюта в Москве на День города

Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил отмену традиционного праздничного салюта в рамках празднования Дня города. При этом остальные запланированные активности — концерты, фестивали, спортивные соревнования и мастер-классы — состоятся в полном объёме.

«Нет, не будет», ответил Собянин на вопрос журналистов, будет ли салют на День города.

Российские военные поздравили Москву с Днём города из зоны СВО

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления жителям столицы в связи с празднованием Дня города Москвы, который отмечается 13 и 14 сентября. В ходе поздравления москвичей с 878-летием столицы он охарактеризовал столицу как один из величайших мегаполисов мира. Президент подчеркнул, что его слова обращены не только к жителям города, но и ко всем, кто испытывает искреннюю любовь к российской столице.

Анастасия Никонорова
    avatar