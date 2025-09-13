Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атаки БПЛА

В районе посёлка Дубино Краснояружского района Белгородской области два человека получили ранения в результате удара вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу, где мужчине диагностировали слепое осколочное ранение голени, а женщине — множественные осколочные ранения конечностей и спины.

После оказания необходимой медицинской помощи обоих раненых планируют перевести для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. По предварительным данным, в результате атаки также была повреждена одна единица сельскохозяйственной техники. Обстоятельства инцидента уточняются.