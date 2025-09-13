Единый день голосования
13 сентября, 14:48

Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В районе посёлка Дубино Краснояружского района Белгородской области два человека получили ранения в результате удара вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу, где мужчине диагностировали слепое осколочное ранение голени, а женщине — множественные осколочные ранения конечностей и спины.

После оказания необходимой медицинской помощи обоих раненых планируют перевести для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. По предварительным данным, в результате атаки также была повреждена одна единица сельскохозяйственной техники. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде пострадали двое мирных жителей. Мужчина и женщина с предварительным диагнозом «баротравма» госпитализированы в городскую больницу для обследования.

Анастасия Никонорова
