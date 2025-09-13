Генштаб ВСУ хочет ограничивать работу мобильного интернета во время тревоги

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) изучает возможность ограничения работы мобильного интернета во время воздушной тревоги на территории страны. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на собственный источник.

«Смысл в таких мероприятиях есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА», — сказал собеседник издания.

Такое решение может повысить эффективность борьбы с дронами, оснащёнными камерами, поскольку для их работы требуется высокоскоростная передача данных. При этом БПЛА без камер не пострадают от ограничения мобильного интернета.