Давид Мелик-Гусейнов ушёл с поста гендиректора ФК Пари НН

Давид Мелик-Гусейнов покинул должность генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». О своём уходе он объявил в личном телеграм-канале.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду», — написал он.

Экс-руководитель отметил, что высоко ценит поддержку как давних, так и новых поклонников клуба, подчеркнув, что именно в их разнообразии заключается особая сила. Он добавил, что и в дальнейшем будет верить в команду вместе с болельщиками.

Мелик-Гусейнов возглавлял клуб с лета 2023 года. На текущий момент «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков по итогам восьми сыгранных матчей.