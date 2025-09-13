Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 14:58

Давид Мелик-Гусейнов ушёл с поста гендиректора ФК Пари НН

Давид Мелик-Гусейнов. Обложка © Telegram / ДавидМГ

Давид Мелик-Гусейнов. Обложка © Telegram / ДавидМГ

Давид Мелик-Гусейнов покинул должность генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». О своём уходе он объявил в личном телеграм-канале.

«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду»,написал он.

Экс-руководитель отметил, что высоко ценит поддержку как давних, так и новых поклонников клуба, подчеркнув, что именно в их разнообразии заключается особая сила. Он добавил, что и в дальнейшем будет верить в команду вместе с болельщиками.

Мелик-Гусейнов возглавлял клуб с лета 2023 года. На текущий момент «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков по итогам восьми сыгранных матчей.

Суд признал ФК «Химки» банкротом из-за долга в 450 млн рублей
Суд признал ФК «Химки» банкротом из-за долга в 450 млн рублей

Ранее стало о перестановках в турецком клубе «Фенербахче» — новым тренером команды стал Доменико Тедеско. Он пришёл на замену португальцу Жозе Моуринью, при котором результат «Фенерабахче» в квалификации Лиги чемпионов не оправдал надежд.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar