Давид Мелик-Гусейнов ушёл с поста гендиректора ФК Пари НН
Давид Мелик-Гусейнов. Обложка © Telegram / ДавидМГ
Давид Мелик-Гусейнов покинул должность генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». О своём уходе он объявил в личном телеграм-канале.
«Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду», — написал он.
Мелик-Гусейнов возглавлял клуб с лета 2023 года. На текущий момент «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков по итогам восьми сыгранных матчей.
