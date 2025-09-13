Финский политик, экс-кандидат в Европарламент Армандо Мема обвинил руководство Евросоюза в использовании лживой и опасной риторики о якобы планируемой Россией атаке на Европу. С соответствующем заявлением он выступил в социальной сети.

«Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ», — написал он.

Он подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, а хочет восстановить диалог и торговые отношения, а также предотвратить дальнейшее расширение западного военного присутствия у своих границ. Политик призвал европейцев объединиться против поджигателей войны внутри самого ЕС.