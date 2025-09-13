Финский политик обвинил ЕС в лживой риторике о «российской угрозе»
Экс-кандидат в ЕП Мема: Европа сама создаёт образ врага из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha
Финский политик, экс-кандидат в Европарламент Армандо Мема обвинил руководство Евросоюза в использовании лживой и опасной риторики о якобы планируемой Россией атаке на Европу. С соответствующем заявлением он выступил в социальной сети.
«Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ», — написал он.
Он подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, а хочет восстановить диалог и торговые отношения, а также предотвратить дальнейшее расширение западного военного присутствия у своих границ. Политик призвал европейцев объединиться против поджигателей войны внутри самого ЕС.
Ранее сообщалось, что Европа и Украина рискуют упустить возможность мирного урегулирования, если продолжат игнорировать сигналы Москвы о готовности к диалогу. Отказ от переговоров лишает стороны шанса достичь соглашения. Москва сохраняет непримиримую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, но не возражает против её членства в ЕС, а также демонстрирует готовность обсуждать гарантии безопасности, что создаёт основу для диалога.