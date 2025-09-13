Украина начала отказываться от топлива из Индии
Украинская государственная нефтяная компания «Укрнафта» официально отказалась от закупок топлива индийского происхождения. Об этом сообщило отраслевое издание «Нефтерынок» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Компания объявила о втором туре тендеров на закупку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа с поставками, запланированными на октябрь и весь четвёртый квартал 2025 года. В условиях закупок значится, что продукция из Российской Федерации, Белоруссии, Ирана, а также Индии рассматриваться не будет.
Как отмечает «Нефтерынок», индийские нефтепродукты впервые попали в запретный список государственной компании. Данное решение контрастирует с общим трендом на увеличение импорта индийского дизельного топлива украинскими компаниями в августе. По данным издания, за восемь месяцев 2025 года ввоз дизтоплива индийского происхождения на Украину продемонстрировал более чем шестикратный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а доля поставок из Индии достигла 11,6% против 1,7% годом ранее.
Ранее сообщалось, что администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок российской нефти. Дональд Трамп наложил вето на подготовленный экспертами торговый проект, потребовав, чтобы любые экономические уступки со стороны США были напрямую зависели от корректировки Индией своего энергетического курса.