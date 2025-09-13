Украина начала отказываться от топлива из Индии

Украинская государственная нефтяная компания «Укрнафта» официально отказалась от закупок топлива индийского происхождения. Об этом сообщило отраслевое издание «Нефтерынок» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Компания объявила о втором туре тендеров на закупку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа с поставками, запланированными на октябрь и весь четвёртый квартал 2025 года. В условиях закупок значится, что продукция из Российской Федерации, Белоруссии, Ирана, а также Индии рассматриваться не будет.

Как отмечает «Нефтерынок», индийские нефтепродукты впервые попали в запретный список государственной компании. Данное решение контрастирует с общим трендом на увеличение импорта индийского дизельного топлива украинскими компаниями в августе. По данным издания, за восемь месяцев 2025 года ввоз дизтоплива индийского происхождения на Украину продемонстрировал более чем шестикратный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а доля поставок из Индии достигла 11,6% против 1,7% годом ранее.