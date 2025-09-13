Единый день голосования
13 сентября, 17:03

Новому премьеру Франции пообещали вотум недоверия спустя 3 дня после назначения

Обложка © ТАСС / ЕРА

Координатор французской политической партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар собирается выдвинуть вотум недоверия новому премьер-министру страны Себастьяну Лекорню. Он не стал уточнять сроки реализации намерения, но заверил, что никто не собирается «ломать комедию». Своё заявление он разместил в соцсети Х.

«Мы не будем ломать комедию с переговорами и выдвинем вотум недоверия», — подчеркнул Бомпар и добавил, что сейчас нужно дождаться лишь возвращения парламента с летних каникул.

Напомним, 10 сентября во Франции состоялась официальная церемония инаугурации нового премьер-министра страны. Себастьен Лекорню вступил в должность, приняв полномочия от уходящего главы правительства Франсуа Байру.

