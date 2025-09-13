В Москве участие в велофестивале приняли 60 тысяч человек, это рекорд
Столичный велофестиваль. Обложка © VK / Лента новостей Москвы
В Москве состоялся традиционный осенний велозабег, в нём приняли участие более 60 тысяч человек, что стало новым рекордом в истории мероприятия. Об этом сообщил РИА «Новости» заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Велопробег в Москве. Фото © VK / Лента новостей Москвы
«Тринадцатого сентября в Москве прошёл осенний велофестиваль, собравший более 60 тысяч участников. Это новый рекорд среди осенних заездов. Как и в прошлом году, заезд проходил по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде», — отметил чиновник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил отмену традиционного праздничного салюта в рамках празднования Дня города. При этом остальные запланированные активности — концерты, фестивали, спортивные соревнования и мастер-классы — состоятся в полном объёме. Мероприятия запланированы на 13 и 14 сентября.