В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви

В польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, призвав местные власти найти виновных.

По словам дипломата, они также повредили крышу храма во время акта вандализма. Посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши, а генеральное консульство во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры для поимки преступников.

«Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша», — написал Василий Боднар.

Украинский посол также призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в стране. Инцидент произошёл на фоне осложнения двусторонних отношений между странами из-за аграрного вопроса и других спорных тем.