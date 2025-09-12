В МИД Польши заявили, что не собираются разрывать дипотношения с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90
Польское правительство не считает необходимым разрыв дипломатических отношений с Россией. Такое заявление для журналистов в Киеве сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — отметил Сикорский на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Андреем Сибигой.
Польский дипломат добавил, что на текущий момент взаимодействие между Варшавой и Москвой сводится к отзыву послов и вручению нот протеста. Также Сикорский вновь обратился к партнёрам по Европейскому союзу с призывом последовать примеру Польши и ввести ограничения на перемещение российских дипломатов по территории стран ЕС.
Ранее стало известно о проникновении 19 БПЛА на территорию Польши. Премьер-министр Дональд Туск обвинил в инциденте Россию. Однако российское Министерство обороны отвергло эти утверждения, сославшись на то, что радиус действия беспилотников не превышает 700 километров, что делает их причастность невозможной. В то же время Дональд Трамп заявил о своём нежелании предоставлять кому-либо защиту в данной ситуации.