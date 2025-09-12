В МИД Польши заявили, что не собираются разрывать дипотношения с РФ

Польское правительство не считает необходимым разрыв дипломатических отношений с Россией. Такое заявление для журналистов в Киеве сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — отметил Сикорский на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Андреем Сибигой.