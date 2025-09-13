Полиция Лондона сообщила о стычках с протестующими против приёма мигрантов
Обложка © X / NiohBerg
Полиция Лондона столкнулась с демонстрантами на масштабной акции правых сил, которые пытались прорвать оцепление. Об этом сообщила правоохранительная структура в официальном канале.
«Сотрудникам полиции приходится вмешиваться во многих местах, чтобы остановить демонстрантов акции «Соединим королевство», пытающихся проникнуть в стерильные зоны, прорвать полицейские кордоны или приблизиться к группам оппонентов. Несколько сотрудников полиции подверглись атакам», — говорится в сообщении полиции в соцсетях.
Напомним, Лондон стал местом многотысячного протеста против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских государств. Правоохранительные органы сообщили об участии в шествии свыше 100 тысяч человек. Акцию провёл лидер ультраправого движения «Английская лига обороны» Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон). По его словам, онлайн-аудитория мероприятия достигла почти миллиона зрителей.