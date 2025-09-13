Единый день голосования
13 сентября, 18:46

Акции протеста против евро и кабмина прошли в Болгарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iasen Doltshinkov

В Болгарии прошли массовые протесты против планов по переходу на евро и с требованием отставки правительства. Акции были организованы партией «Возрождение» и прошли в Софии и других городах.

«Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию», сказал лидер партии Костадин Костадинов.

Также на акции выступил депутат Европарламента Петр Волгин. Он заявил, что Болгария должна быть независимой и принимать решения самостоятельно, а не следовать указаниям из других столиц. По его словам, это позволит стране избежать втягивания в военные конфликты.

Ранее Life.ru рассказывал, что, Лондон стал местом многотысячного протеста против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских государств. Лидер радикального движения «Английская лига обороны» Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) выступил организатором массового шествия. Правоохранительные органы оценили количество участников более чем в 100 тысяч человек. Сам Робинсон утверждает, что мероприятие в режиме реального времени просмотрело около миллиона пользователей сети.

Александра Мышляева
