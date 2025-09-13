В Болгарии прошли массовые протесты против планов по переходу на евро и с требованием отставки правительства. Акции были организованы партией «Возрождение» и прошли в Софии и других городах.

«Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию», — сказал лидер партии Костадин Костадинов.

Также на акции выступил депутат Европарламента Петр Волгин. Он заявил, что Болгария должна быть независимой и принимать решения самостоятельно, а не следовать указаниям из других столиц. По его словам, это позволит стране избежать втягивания в военные конфликты.