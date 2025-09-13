В Самарской области на 69-м году жизни скончался бард Александр Жаров

Известный советский и российский бард, руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

«Седьмого сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — говорится в сообщении клуба.

Александр Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, по образованию был инженером-химиком-механиком, но с 1980 года полностью посвятил себя авторской песне. Он несколько лет возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля, руководил его первой эстрадой, организовывал концерты в городах Поволжья и был известным исполнителем с репертуаром около 400 песен. Прощание с музыкантом состоялось 10 сентября.