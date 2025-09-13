Единый день голосования
13 сентября, 18:57

Милохин с прыщом на носу открыл сбор «на новую мать»

Обложка © Telegram / Twitch.tv

Блогер Даня Милохин вышел в эфир из Дубая, где катался на роликах, с огромным прыщом на носу. Он комично демонстрировал зрителям деталь, не пытаясь её скрыть. Мелочь стала яркой деталью развлекательного стрима и сразу же привлекла внимание подписчиков.

Но главным событием эфира стало не это, а провокационное название сбора донатов «на новую мать».

Несостоявшийся сексолог Илья Милохин начал продавать нюдсы
Ранее стало известно, что Даня Милохин закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Информация об этих отношениях появилась в публичном поле после того, как девушка начала активно делиться их подробностями в своих социальных сетях.

