Милохин с прыщом на носу открыл сбор «на новую мать»

Милохин вышел в эфир с прыщом на носу и открыл сбор на новую мать
Обложка © Telegram / Twitch.tv
Блогер Даня Милохин вышел в эфир из Дубая, где катался на роликах, с огромным прыщом на носу. Он комично демонстрировал зрителям деталь, не пытаясь её скрыть. Мелочь стала яркой деталью развлекательного стрима и сразу же привлекла внимание подписчиков.
Но главным событием эфира стало не это, а провокационное название сбора донатов «на новую мать».
Ранее стало известно, что Даня Милохин закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Информация об этих отношениях появилась в публичном поле после того, как девушка начала активно делиться их подробностями в своих социальных сетях.