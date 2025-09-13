Милохин с прыщом на носу открыл сбор «на новую мать»

Блогер Даня Милохин вышел в эфир из Дубая, где катался на роликах, с огромным прыщом на носу. Он комично демонстрировал зрителям деталь, не пытаясь её скрыть. Мелочь стала яркой деталью развлекательного стрима и сразу же привлекла внимание подписчиков.

Но главным событием эфира стало не это, а провокационное название сбора донатов «на новую мать».