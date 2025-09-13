Один человек погиб и трое ранены в ДТП с Porsche в Нижнем Новгороде

Один человек погиб и трое пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Момент аварии. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области

Предварительная информация свидетельствует, что водитель автомобиля Porsche Cayenne проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрёстке улиц Новикова-Прибоя и Кировской, совершив столкновение с автомобилем «Волга».

После удара иномарка продолжила движение, выехала на участок с пешеходной остановкой и сбила женщину, находившуюся там. Затем автомобиль отбросило на парковку, где он столкнулся с припаркованной Lada Priora.

В результате инцидента водитель «Волги» скончался на месте происшествия. Водитель Porsche, пассажир отечественного автомобиля и пострадавшая пешеход были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.