Два человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Подмосковье
Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
Два человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения и последующего возгорания автомобилей в Раменском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Renault не уступил дорогу грузовику МАЗ при выезде со второстепенной трассы на Донинское шоссе. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Водитель и один из пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия, ещё одного пассажира машины экстренно доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии на дорогах Подмосковья: в Зарайске молодой учитель ОБЖ и физкультуры за рулём мотоцикла спешил на урок и не справился с управлением. Его ошибка оказалась непоправимой — мужчина упал под автомобиль и погиб.