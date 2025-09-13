Два человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Подмосковье

Два человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения и последующего возгорания автомобилей в Раменском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Renault не уступил дорогу грузовику МАЗ при выезде со второстепенной трассы на Донинское шоссе. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Водитель и один из пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия, ещё одного пассажира машины экстренно доставили в медицинское учреждение.