13 сентября, 19:16

Грузовой корабль Прогресс МС-32 успешно пристыковался к модулю Звезда

Обложка © Telegram / Роскосмос

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе, где велась прямая трансляция.

«Прогресс» доставил на МКС более 2,5 тонны различных грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» под номером 7 и уникальную установку для проведения экспериментов по синтезу полупроводниковых материалов в условиях космического полета. Данное оборудование необходимо для проведения научных экспериментов и обеспечения дальнейшей работы экипажа на орбите.

Мыши в невесомости: Роскосмос показал видео с грызунами на борту «Биона-М»
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-32», стартовавший с космодрома Байконур. На борту корабля находятся более 2,5 тонны грузов, включая топливо для дозаправки МКС, запасы воды и продовольствия, азот для пополнения атмосферы станции, медицинское оборудование и свыше 200 кг научной аппаратуры.

Анастасия Никонорова
