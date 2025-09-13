Грузовой корабль Прогресс МС-32 успешно пристыковался к модулю Звезда
Обложка © Telegram / Роскосмос
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе, где велась прямая трансляция.
«Прогресс» доставил на МКС более 2,5 тонны различных грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» под номером 7 и уникальную установку для проведения экспериментов по синтезу полупроводниковых материалов в условиях космического полета. Данное оборудование необходимо для проведения научных экспериментов и обеспечения дальнейшей работы экипажа на орбите.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-32», стартовавший с космодрома Байконур. На борту корабля находятся более 2,5 тонны грузов, включая топливо для дозаправки МКС, запасы воды и продовольствия, азот для пополнения атмосферы станции, медицинское оборудование и свыше 200 кг научной аппаратуры.