Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе, где велась прямая трансляция.

«Прогресс» доставил на МКС более 2,5 тонны различных грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» под номером 7 и уникальную установку для проведения экспериментов по синтезу полупроводниковых материалов в условиях космического полета. Данное оборудование необходимо для проведения научных экспериментов и обеспечения дальнейшей работы экипажа на орбите.