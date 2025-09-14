Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешном наступлении Российских войск на позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Военнослужащие 270-го мотострелкового полка «АХМАТ-Кавказ» МО РФ под руководством командира подразделения Хусейна Межидова провели успешное наступление на позиции противника в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области», — написал Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что операция проводилась по разработанному плану атаки: артиллерия обработала огнём территорию противника, после чего пехота закрепилась на занятых позициях. По словам главы Чечни, сопротивление противника было быстро сломлено, а подразделение продолжает наступательные действия. Информация о потерях с обеих сторон в сообщении не уточняется.