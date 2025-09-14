В ЮАР дети обнаружили обезглавленное тело женщины в затопленном доме

В южноафриканском Блумфонтейне двое детей во время игры обнаружили в заброшенном затопленном здании тело женщины без головы. Об инциденте со ссылкой на правоохранительные органы сообщило издание SABC News.

«Тело было найдено в состоянии разложения и состояло только из торса и ног. На жертве были разноцветные леггинсы и один кроссовок на левой ноге», — заявил представитель полиции Махломола Карели.

По информации издания, страшную находку сделали двое малышей, которые играли в пустующем доме. По словам представителя полиции, сейчас правоохранители проводят операцию по откачке воды из здания, чтобы продолжить осмотр места происшествия. Он также добавил, что основной задачей на данный момент является поиск отсутствующей верхней части тела для установления личности погибшей и дальнейшего расследования.