Не на ту напал: Женщина кулаками отбила щенка у аллигатора в США
NYP: Американка кулаками отбила щенка у 1,5-метрового аллигатора во Флориде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Жительница Флориды вступила в схватку с полутораметровым аллигатором, чтобы спасти своего четырёхмесячного щенка. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошёл в районе Ленд-О’Лейкс во время прогулки у болотистой реки. Рептилия неожиданно вынырнула из воды и схватила собаку за ошейник.
«Я услышала визг и почувствовала, как меня потянуло. Аллигатор держал его [пса] за ошейник и тащил, и я не собиралась его отпустить», — рассказала храбрая женщина.
Женщина нанесла несколько точных ударов по глазам хищника, заставив его отпустить добычу. Пёсель не пострадал, а женщина получила несколько укусов и сейчас проходит лечение.
Специалисты комиссии по рыболовству и охране дикой природы отловили аллигатора и переместили его в естественную среду обитания вдали от жилых районов.
Ранее стало известно о трагическом инциденте с нападением аллигатора в США. В Диснейленде хищник внезапно выскочил из воды и утащил в пучину двухлетнего мальчика. Отец бросился на помощь, но не смог спасти сына.