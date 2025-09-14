Не на ту напал: Женщина кулаками отбила щенка у аллигатора в США

Жительница Флориды вступила в схватку с полутораметровым аллигатором, чтобы спасти своего четырёхмесячного щенка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошёл в районе Ленд-О’Лейкс во время прогулки у болотистой реки. Рептилия неожиданно вынырнула из воды и схватила собаку за ошейник.

«Я услышала визг и почувствовала, как меня потянуло. Аллигатор держал его [пса] за ошейник и тащил, и я не собиралась его отпустить», — рассказала храбрая женщина.

Женщина нанесла несколько точных ударов по глазам хищника, заставив его отпустить добычу. Пёсель не пострадал, а женщина получила несколько укусов и сейчас проходит лечение.

Специалисты комиссии по рыболовству и охране дикой природы отловили аллигатора и переместили его в естественную среду обитания вдали от жилых районов.