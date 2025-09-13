Новый премьер Франции Лекорню решил не отменять выходной в День Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о решении не реализовывать предложение своего предшественника Франсуа Байру по сокращению праздничных выходных. Об этом он заявил в интервью региональной газете Quest France.

«Я решил отменить отмену двух праздничных дней. Я рассчитываю на диалог с социальными партнёрами, чтобы найти другие источники финансирования», — сказал Себастьен.

Инициатива Байру предполагала включение соответствующего положения в законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Эксперты оценивали, что отказ от Пасхального понедельника и европейского Дня Победы (8 мая) мог бы увеличить налоговые поступления, включая НДС и прибыль компаний, что позволило бы сэкономить около €4,2 млрд. Однако проект столкнулся с широкой критикой среди населения и общественных организаций.