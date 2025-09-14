С книгами, концертами и природой: Россияне рассказали, понравился ли им летний отдых

Большинство россиян остались довольны прошедшими летними каникулами: 73% опрошенных отметили, что отдых удался, а более половины уже составляют планы на лето 2026 года.

Как следует из результатов опроса сервиса OneTwoTrip, с которыми ознакомился Life.ru, природа и дачи стали главным направлением для отдыха: 81% участников выбирали такие маршруты. Почти столько же — 75% — открыли новые города и курорты, а 56% отправились к морю. Заграничные поездки остались менее востребованными — их выбрали только 36% туристов.

Среди городских маршрутов лидировала Москва: её летом посетили 5,2% респондентов, средняя стоимость номера в столице составила 10 100 рублей за сутки. Сочи занял второе место (4,3%; 10 600 рублей), а третью позицию разделили Ставрополь, Краснодар и Новосибирск (по 3,5%; 6 800–7 000 рублей). Также популярными оказались Стамбул (2,6%; 10 700 рублей), Ялта (2,6%; 13 200 рублей), Ессентуки (2,6%; 7 600 рублей), Анапа (2,6%; 8 800 рублей) и Санкт-Петербург (1,7%; 10 500 рублей). В прошлом году самым популярным направлением была Турция — её выбрали 16,9% респондентов.

Что касается формата отдыха, 67% читали книги или занимались другими интеллектуальными занятиями, 59% проводили активное время, а 56% побывали на концертах, фестивалях и публичных мероприятиях. По-настоящему отдохнувшими после летних месяцев себя считают лишь 53% туристов. Остальные заявили, что с удовольствием продлили бы отпуск.