Комфорт против экономии: Life.ru узнал, кто больше тратит на отдых – мужчины или женщины

Женщины в среднем расходуют на билеты на отпуск на 17 тысяч рублей больше, чем мужчины. Причём чаще всего они выбирают более комфортные условия для перелётов и расширенные пакеты услуг.

Как выяснил Life.ru из исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», средние затраты женщин на билеты для летнего отпуска 2025 года составили 159 тысяч рублей, в то время как у мужчин средний чек оказался на уровне 142 тысяч рублей. Наиболее распространённый бюджет у женщин находился в диапазоне от 200 до 250 тысяч рублей (37%), у мужчин эта ценовая категория была популярна лишь у 27% опрошенных. Более экономные мужчины чаще укладывались в бюджет от 100 до 150 тысяч рублей на билеты в обе стороны (49%).

Рекордная стоимость билета составила более двух миллионов рублей за перелёт в одну сторону по маршруту Москва — Буэнос-Айрес, а внутри России максимальная цена зафиксирована на рейс в Горно-Алтайск (650 тысяч рублей в одну сторону). Самым доступным направлением оказался перелёт Москва — Мурманск, стоимость которого едва превысила 1200 рублей.

Женщины демонстрируют большую склонность к дорогостоящим вариантам отдыха: почти каждая десятая (9%) тратит на авиаперелёт от 300 до 400 тысяч рублей. Среди мужчин подобные крупные траты встречаются в два раза реже — всего у 5%.

«Мы видим, что женщинам более важны комфортные условия отдыха: они чаще выбирают прямые рейсы, удобные пересадки, расширенные пакеты услуг. Мужчины же чаще придерживаются умеренных бюджетов, выбирая обычные места в «экономе» без дополнительных услуг. В целом же расходы россиян на отпуск в 2025 году растут, отражая как повышение цен на билеты, так и стремление провести отпуск ярко и насыщенно в более интересных направлениях», — резюмировали в пресс-службе «Купибилета».