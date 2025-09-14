На нефтебазе в Киевской области произошёл взрыв

Неподалёку от города Васильков в Киевской области Украины произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Момент со взрывом на нефтебазе. Видео © Telegram / Политика страны

Местные власти не вводили режим тревоги, информация о пострадавших и масштабах разрушений отсутствует. Ранее уже поступали сообщения о взрыве в этом регионе.