На нефтебазе в Киевской области произошёл взрыв
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
Неподалёку от города Васильков в Киевской области Украины произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.
Момент со взрывом на нефтебазе. Видео © Telegram / Политика страны
Местные власти не вводили режим тревоги, информация о пострадавших и масштабах разрушений отсутствует. Ранее уже поступали сообщения о взрыве в этом регионе.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали 13 сентября в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. К вечеру сигнал тревоги был отменён.