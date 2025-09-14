Закон о госпитальных школах готовят к внесению в Госдуму

В России разрабатывается законопроект о госпитальных школах — для детей, которые проводят в стационаре более 21 дня. На сегодня подобные школы действуют в отдельных регионах, но единых федеральных правил для их организации и работы нет. Об этом рассказала РИА «Новости» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По оценкам, ежегодно около шести миллионов детей проходят лечение в медицинских учреждениях страны, из которых примерно 400 тысяч находятся на стационарном лечении свыше трёх недель. Более 60 различных диагнозов требуют длительной терапии; при этом многие состояния не ограничивают подвижность ребёнка, позволяя ему в стационаре осваивать школьную программу.

«Для таких детей учёба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что всё будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребёнка, так и у его родителей, когда они видят, что ребёнок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов», — отметила Буцкая.