Боеприпасы взорвались при перевозке в поезде в Киевской области

Взрыв в Киевской области произошёл в поезде, который переводил боеприпасы. Инцидент случился в районе села Калиновка, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

В момент ЧП рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. По данным издания, из-за повреждения контактной сети состав был вынужден остановиться, а сотни пассажиров эвакуировали в близлежащую лесополосу.

Председатель Киевской областной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва и добавил, что на месте работают спасатели. По его словам, информации о погибших или возгорании вагонов пока нет.