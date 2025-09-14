Россиянам напомнили о штрафах и сроках за сбор редких грибов

Сентябрь — один из самых богатых месяцев для грибников, но не все виды можно собирать. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова рассказала ТАСС, что за определённые грибы можно получить крупный штраф, а в некоторых случаях — даже попасть в тюрьму.

Как отметила профессор, Лесной кодекс даёт право свободно ходить в лесу и брать грибы или ягоды для личного пользования. Но есть исключения. Под запретом — редкие виды из Красной книги. В этот список входит около сорока грибов, среди них мухомор крошащийся, трюфель летний, паутинник душистый, вешенка небродийская, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый и шишкогриб хлопьеножковый.

Нельзя также собирать грибы и растения, которые признаны наркотическими веществами по закону 1998 года. За это положена ответственность по административным или уголовным статьям. Ограничения касаются и территории: собирать грибы нельзя в заповедниках, национальных парках, памятниках природы, а также на землях обороны. Нарушителей там тоже штрафуют.

Самое серьёзное наказание связано с редкими и ценными видами — например, рядовкой мацутакэ, решеточником красным, грифолой курчавой или мухомором шишкообразным. За их сбор по статье 260.1 УК РФ могут назначить штраф до миллиона рублей, обязательные работы или срок до четырёх лет.

В остальных случаях применяется статья 8.35 КоАП. Для граждан штрафы составляют от 2,5 до пяти тысяч рублей, для организаций — от 500 тысяч до миллиона. Кроме того, у нарушителей изымают ножи, корзины и другие вещи, которыми они пользовались.