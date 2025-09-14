Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставлено на аукцион за $30 тысяч
Фрэнк Синатра. Обложка © ТАСС / DPA/ PHOTO
Шестистраничное письмо Фрэнка Синатры, написанное в 1964 году капеллану тюрьмы Роджеру Шмиту, выставлено на аукцион Bonhams со стартовой ценой $30 тысяч. В послании музыкант отвечает на просьбу священника простить похитителей своего сына — Барри Кинана и Джо Амслера, которые требовали выкуп в $240 тысяч. Об этом сообщает New York Post (NYT).
Синатра категорически отверг возможность прощения, назвап поведение преступников «ещё одним преступлением против общества» из-за попыток очернить репутацию Фрэнка-младшего. Музыкант подчеркнул, что клевета будет долго негативно влиять на жизнь и карьеру его сына. Лот происходит из архива сына другого заключённого той же тюрьмы, которому капеллан лично передал эти документы.
