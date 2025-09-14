Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 03:48

СБУ объявила в розыск бывшего ведущего RT Антона Красовского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Служба безопасности Украины внесла бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского в список разыскиваемых лиц. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.

Красовский находится в розыске с февраля 2025 года. Ему предъявляют обвинения в попытках подорвать территориальную целостность страны и распространении военной пропаганды. Он также фигурирует в списках базы данных украинского сайта «Миротворец»*.

Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн
Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Антон Красовский
  • сбу
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar