14 сентября, 04:17

Дроны выявили слабость: Польша признала провал системы натовской защиты

Kurier: Польша увидела слабость НАТО после инцидента с дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польша оказалась в состоянии политической неопределённости после прорыва 19 беспилотников в её воздушное пространство. Как пишет австрийская газета Kurier, этот случай показал уязвимость НАТО и слабость альянса в сфере противовоздушной обороны.

По данным издания, польская система защиты от дронов SKYctrl практически не справляется с задачами: техника часто ошибается или вовсе не фиксирует аппараты. Эксперты уже давно говорят о необходимости создать надёжный «щит от БПЛА» вдоль восточной границы НАТО, но пока это остаётся лишь на словах.

Ранее Life.ru писал, что осторожная реакция Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше вызвала тревогу у НАТО. В Европе заговорили о том, что Вашингтон при нынешней администрации может не выполнить обязательства по коллективной обороне.

