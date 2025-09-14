Дроны выявили слабость: Польша признала провал системы натовской защиты
Kurier: Польша увидела слабость НАТО после инцидента с дронами
Польша оказалась в состоянии политической неопределённости после прорыва 19 беспилотников в её воздушное пространство. Как пишет австрийская газета Kurier, этот случай показал уязвимость НАТО и слабость альянса в сфере противовоздушной обороны.
По данным издания, польская система защиты от дронов SKYctrl практически не справляется с задачами: техника часто ошибается или вовсе не фиксирует аппараты. Эксперты уже давно говорят о необходимости создать надёжный «щит от БПЛА» вдоль восточной границы НАТО, но пока это остаётся лишь на словах.
