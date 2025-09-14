Аэропорт Пулково возобновил приём и отправку рейсов
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на полёты сняты в воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково в 06:09 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
За время действия мер на запасную воздушную гавань ушли шесть самолётов.
Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов, рекомендовав пассажирам отслеживать возможные изменения расписания рейсов через онлайн-табло. Отмечалось о возможных корректировках в расписании.