Аэропорт Пулково возобновил приём и отправку рейсов

Временные ограничения на полёты сняты в воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково в 06:09 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

За время действия мер на запасную воздушную гавань ушли шесть самолётов.