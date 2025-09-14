FT: Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу в более сдержанном формате
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © X / Dan Scavino Jr. Archived
Белый дом не дал ответа на предложение о встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Источники Financial Times отмечают, что страны не пришли к согласию по ряду вопросов, поэтому переговоры между лидерами, скорее всего, состоятся в октябре в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
По данным издания, разногласия касаются торговли, в том числе экспорта химических веществ, используемых при производстве фентанила. Это уменьшило шансы на проведение встречи в Пекине.
Экс-исполняющая обязанности заместителя торгового представителя США Венди Катлер сообщила, что времени для заключения торгового соглашения было недостаточно. Она уточнила, что лидеры, вероятно, объявят лишь о частичных результатах, не затрагивая полноценные торговые договорённости. Бывший высокопоставленный представитель Белого дома по вопросам Китая Сара Беран отметила, что предположительное место встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа остаётся неизвестным.
Ещё неделю назад в США обсуждалось возможное участие американского лидера Дональда Трампа в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Отмечалось, что обсуждение организации встречи двух лидеров проходит, но итоговых договорённостей пока нет. Согласно СМИ, Си Цзиньпин пригласил Дональда и Меланию посетить Пекин в прошлом месяце.