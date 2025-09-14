Единый день голосования
14 сентября, 04:28

FT: Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу в более сдержанном формате

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © X / Dan Scavino Jr. Archived

Белый дом не дал ответа на предложение о встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Источники Financial Times отмечают, что страны не пришли к согласию по ряду вопросов, поэтому переговоры между лидерами, скорее всего, состоятся в октябре в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

По данным издания, разногласия касаются торговли, в том числе экспорта химических веществ, используемых при производстве фентанила. Это уменьшило шансы на проведение встречи в Пекине.

Экс-исполняющая обязанности заместителя торгового представителя США Венди Катлер сообщила, что времени для заключения торгового соглашения было недостаточно. Она уточнила, что лидеры, вероятно, объявят лишь о частичных результатах, не затрагивая полноценные торговые договорённости. Бывший высокопоставленный представитель Белого дома по вопросам Китая Сара Беран отметила, что предположительное место встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа остаётся неизвестным.

Ещё неделю назад в США обсуждалось возможное участие американского лидера Дональда Трампа в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Отмечалось, что обсуждение организации встречи двух лидеров проходит, но итоговых договорённостей пока нет. Согласно СМИ, Си Цзиньпин пригласил Дональда и Меланию посетить Пекин в прошлом месяце.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
