Освобождённый по обмену режиссёр Олег Сенцов* возглавил батальон ВСУ

Украинский кинорежиссёр Олег Сенцов*, в 2019 году освобождённый Россией в рамках обмена заключёнными, теперь командует батальоном в составе ВСУ.

«У меня плохие новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и скорее всего в этом году не закончится», – сказал Сенцов* на конференции YES «Как нам завершить войну» в Киеве.

С февраля 2022 года он прошёл путь от командира роты в 47-й бригаде ВСУ до главы батальона.

