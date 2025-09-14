Единый день голосования
14 сентября, 04:41

Освобождённый по обмену режиссёр Олег Сенцов* возглавил батальон ВСУ

Олег Сенцов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oleh Sentsov

Украинский кинорежиссёр Олег Сенцов*, в 2019 году освобождённый Россией в рамках обмена заключёнными, теперь командует батальоном в составе ВСУ.

«У меня плохие новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и скорее всего в этом году не закончится», – сказал Сенцов* на конференции YES «Как нам завершить войну» в Киеве.

С февраля 2022 года он прошёл путь от командира роты в 47-й бригаде ВСУ до главы батальона.

Ранее Life.ru писал, что российские силовики раскрыли схему набора «добровольцев» в ВСУ. Там даже тех, кто не прошёл отбор в желаемое подразделение, всё равно отправляют служить – чаще всего в пехоту.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

