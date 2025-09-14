Кроуфорд победил Канело Альвареса и стал абсолютным чемпионом в трёх категориях

Американский боксёр Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Канело Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок прошёл в Лас-Вегасе, штат Невада, на стадионе Allegiant Stadium.

Бой продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей.

37-летний Кроуфорд продлил серию без поражений на профессиональном ринге до 42 (31 — нокаутом). Американец стал первым боксёром в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях. Ранее он собрал пояса в полусреднем (до 63,5 кг) и первом полусреднем (до 66,68 кг) весах.

Для 35-летнего Альвареса это поражение стало третьим в карьере при 63 победах (39 — нокаутом) и двух ничьих.