Служба безопасности Украины (СБУ) уже три года разыскивает депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

Из базы данных украинского МВД следует, что спортсмена объявили в розыск после начала спецоперации на Украине в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Бывшему чемпиону тогда заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжёлым последствиям.

При этом Валуев находится в чистилище украинского экстремистского сайта «Миротворец»* с 2017 года. Боксёра тогда обвинили в нарушении государственных границ Незалежной из-за поездки в Крым, а также в участии в «пропагандистских акциях» и оправдании «российской агрессии».